Giulia De Lellis, nuova frecciatina di Natalia Paragoni: guerra social! La fidanzata di Andrea Zelletta, che ora è nella casa del Grande Fratello Vip, ha pubblicato una igs molto sospetta

Giulia De Lellis e Natalia Paragoni non potranno mai essere amiche, e questo oramai è risaputo. Entrambe arrivano da Uomini e Donne: la prima ha corteggiato Andrea Damante nel 2016, riscuotendo un grandissimo successo come influencer su Instagram. Sicuramente è stata la donna più famosa uscita da questo programma dopo Tina Cipollari, e in tante dopo di lei hanno cercato di imitarla e di intraprendere un percorso simile al suo. Un’altra che ha riscosso un discreto successo è Natalia, la fidanzata di Andrea Zelletta.

Giulia De Lellis e Natalia Paragoni ai ferri corti: l’ultima frecciatina scatena le polemiche

Il loro percorso nel programma è stato abbastanza simile, per non parlare delle tante analogie tra di loro: come il fatto che sia Damante che Zelletta lavorano come DJ e Giulia e Natalia come influencer. Quando al GF Vip Party hanno chiesto a Natalia se le da fastidio essere paragonata a Giulia, rispose che un po’ sì, perché lei a differenza di Giulia non si è improvvisata “estetista” ma ha studiato. Dopo queste affermazioni, Giulia la unfollowò su Instagram. E ora l’ultima frecciatina che ha fatto molto discutere.

Alla domanda “come passerai il Natale?” ha risposto che lo passerà in totale sicurezza perché non è possibile andare all’estero per via del covid, e poi aggiunto “non come qualcuno che sta facendo il furbetto“. Frecciatina a Giulia che è a Dubai?