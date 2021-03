Aereo si schianta al suolo poco dopo il decollo: drammatico incidente

Nel pomeriggio di ieri, un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo a Castelnuovo don Bosco, in provincia di Asti, provocando la morte del pilota.

Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di ieri a Castelnuovo don Bosco, in provincia di Asti. Il velivolo avrebbe perso quota poco dopo il decollo e si è schiantato al suolo. Nulla da fare per il pilota, un 66enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati oltre ai soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti e le indagini sulla tragedia.

Leggi anche —> Schianto alle porte della città: 2 morti

Asti, ultraleggero precipita e si schianta al suolo dopo il decollo: morto il pilota

Leggi anche —> Tragedia in autostrada: incidente mortale, traffico in tilt

Tragico incidente aereo nel pomeriggio di ieri, sabato 13 marzo, a Castelnuovo don Bosco, comune in provincia di Asti. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, un velivolo ultraleggero sarebbe precipitato al suolo poco dopo il decollo provocando la morte del pilota. La vittima è Ivo Peron, imprenditore 66enne di Carmagnola (Torino) titolare di un’azienda di serramenti.

Lanciato l’allarme, sul luogo dello schianto, sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di Asti e gli operatori sanitari del 118, ma per il pilota del velivolo non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico, una volta estratto il corpo dalle lamiere, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri pare che il velivolo possa aver urtato la torretta dell’Aviopista poco dopo il decollo, impatto che avrebbe fatto perdere quota all’ultraleggero, poi schiantatosi al suolo. L’aereo è stato posto sotto sequestro dai militari dell’Arma su disposizione della Procura di Asti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Carmagnola strettasi al dolore della famiglia di Peron che lascia la compagna e due figli.