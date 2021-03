Tragedia in autostrada: incidente mortale, traffico in tilt

Tragedia sull’autostrada Roma Fiumicino, l’incidente è avvenuto al chilometro 6 e 800 in direzione Roma. Un conducente accosta, scende dall’auto e viene investito.

Nella giornata di ieri si è consumata una tragedia sul tratto autostradale Roma-Fiumicino, un uomo accosta, scende dall’auto, viene investito e muore sul colpo. M.Q. aveva 56 anni, è morto all’altezza del chilometro 6 e 800 in direzione Roma.

Lo schianto è avvenuto alle 12.30, il 56enne era alla guida di una Opel Corsa è sceso dall’auto, una donna a bordo di una Fiat 500 lo ha preso in pieno. La donna è ora sotto shock.

L’uomo è stato sbalzato per diversi metri a causa del forte urto con la Fiat 500, i tentativi di rianimarlo sono stati vani, i soccorsi dell’eli elicottero del 118 non hanno potuto far nulla se non costatarne il decesso. L’A91 è stata bloccata per diverse ore.

Sul posto anche gli uomini della stradale, i carabinieri a supporto e gli operai dell’Anas.

La vittima, dalle prime ricostruzioni, si sarebbe fermata per recuperare – forse- del denaro volato fuori dal finestrino dell’auto. La dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Dopo diverse ore dall’incidente un uomo si è presentato dai carabinieri della stazione di Villa Bonelli consegnando 360 euro, sostenendo di aver trovato i soldi poco distante dal luogo dell’incidente. Le indagini proseguono.