Claudia Gerini pranza con Can Yaman. La FOTO è subito virale

Il meraviglioso scatto dopo le riprese, fra l’intramontabile attrice Claudia Gerini e la nuova promessa del cinema Can Yaman, è virale.

E’ con grande entusiasmo che gli ammiratori della straordinaria attrice romana, Claudia Gerini, apprendono la notizia del suo imminente ritorno sul set. Stavolta si tratta di nuovo spot che la vedrà fra i protagonisti di una storia che appare come molto propensa a lasciare ancora una volta senza fiato i suoi spettatori. La breve pellicola sarà realizzata dall’amato regista, sceneggiatore e scrittore di origini turche, Ferzan Ozpetek. Da quanto si deduce dall’ultimo scatto condiviso su Instagram dall’attrice, a prendere parte alle riprese ed al suo fianco in un piacevole pranzo post riprese, appare l’attore turco Can Yaman, considerato come un attuale astro emergente del cinema italiano.

Claudia Gerini di nuovo sul set: stavolta insieme a Can Yaman

Un bagno di sorrisi è la foto divenuta nel giro di poco tempo virale e pubblicata da Claudia nella serata di ieri. “Oggi , sul set con @canyaman ,” esordisce con gioia nella didascalia citando anche i nomi delle altre piacevoli colleghe sul set “Giulia e le altre meravigliose amiche un nuovo spot per il web….abbiamo mangiato molta molta pasta!😊“, per poi rivolgere in seguito un pensiero all’amico e realizzatore per aver donato ad entrambi l’opportunità di poter lavorare uno al fianco dell’altra: “grazie a @ferzanozpetek per averci messo di nuovo insieme“.

Lo scatto in felice compagnia di Claudia e Yaman raggiunge a quindici ore di distanza dalla sua pubblicazione ben 15 mila apprezzamenti da parte dei loro fan. Un successo preannunciato dunque per il futuro progetto. Una riuscita che si evincerebbe anche dalle loro espressioni coordinate e soddisfatte: per il lavoro svolto, quanto per la meritata ed accogliente tavola apparecchiata.