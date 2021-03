Sabrina Salerno, il sabato sera per lei è bollente: “fuoco e coprifuoco” – FOTO

Sabrina Salerno. La showgirl ligure, sex symbol indiscussa dagli anni ’80, ancora oggi manda in visibilio i fan con le sue foto hot sui canali social

Sabrina Salerno è stata un’icona degli anni ’80, una bomba sexy che ha fatto ballare il mondo intero vendendo oltre 20 milioni di dischi. L’abbiamo vista un anno fa durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus l’ha scelta infatti come partner nelle vesti di co-conduttrice dimostrando che “oltre alle gambe c’è di più”.

Il riferimento al popolare brano Siamo Donne, cantato insieme a Jo Squillo, non è casuale. Nonostante non fosse fisicamente presente alla kermesse canora nel 2021, Sabrina Salerno è stata comunque protagonista in un segmento portato all’Ariston proprio grazie al presentatore Amadeus e a Rosario Fiorello. I due, parrucconi in testa e grinta da vendere, si sono esibiti proprio in un’ imitazione delle due cantanti showgirl in quello che fu un vero inno in onore di tutte le donne del mondo.

Sabrina Salerno: sabato sera da urlo

Sabrina Salerno, oltre ad avere un pubblico nutrito che la segue da anni sia nelle sue apparizioni televisive, sia per i suoi importanti successi in campo musicale, si gode il trionfo anche sul web. Conta oltre 800mila follower che l’hanno eletta regina di Instagram e seguono costantemente i suoi aggiornamenti.

Alla ribalta nello show business italiano, Sabrina Salerno, 52 anni portati divinamente, è diventata un’icona sexy fin dagli anni ’80. Una vera bomba che ha fatto ballare il mondo intero. E’ una donna fiera e consapevole di sè, del suo corpo e del suo talento. Capendo perfettamente che l’attenzione si è spostata su altri mezzi comunicativi, è diventata un’abile influencer adoperando con maestria i social in cui è attivissima.

L’ultimo post diffuso su Instagram la ritrae in una splendida foto che la vede avvolta in un mini dress tempestato di paillettes. Raggiante, superba, scrive in didascalia: “Apriamo le porte all’ennesimo Saturday night fever”. Accompagna queste parole un’emoji con faccina triste, segno del tono ironico che Sabrina Salerno ha voluto adoperare in quanto le disposizioni in vigore per contrastare il dilagare del Coronavirus non permettono l’apertura dei locali, nè assembramenti. Sabato sera a casa per lei e per tutti gli italiani. Dal 15 marzo le misure saranno ancora più stringenti.