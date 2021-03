L’attrice Cecilia Capriotti ha esordito nella serata di ieri in un posa epocale dalle trasparenze epocali: per i suoi fan è un amore.

L’attrice originaria delle Marche, Cecilia Capriotti, entrò a far parte del mondo dello spettacolo nei primi anni 2000. Grazie alla sua partecipazione a “Miss Italia” inizio l’attività di fotomodella comparendo in videoclip musicali di alcuni artisti italiani, fra cui Gigi D’Alessio e Brusco nella sua celebre hit estiva “Sotto I Raggi Del Sole“. Soltanto in seguito le vennero affidati alcuni ruoli in alcune fiction firmate dalla rete Rai ed in qualità di valletta nel programma “Dribbling“. Nel 2012 invece prese parte al cast della pellicola “To Rome with Love” realizzata dal regista statunitense Woody Allen.

Cecilia Capriotti, epocale in intimo: è “un amore di donna“

La quarantacinquenne star della tv italiana esordisce in tal modo nella didascalia del suo ultimissimo scatto pubblicato nella tarda sera di ieri sul suo profilo Instagram. “Stasera cosi’😜“, un’allusione del tutto volontaria della ex fotomodella alla seducente tipologia di outfit scelta per l’occasione. Un gioco di trasparenze e vivaci colori per uno shooting che non può non essere pienamente apprezzato dai suoi quasi 530 mila follower.

Inoltre dopo aver partecipato con successo all’edizione del “Grande Fratello Vip” conclusasi soltanto da poche settimane, Cecilia appare come piena di energie e pronta per confrontarsi con nuovi progetti lavorativi.

Nella giornata di sabato l’artista si trovava in quel di Venezia, sempre ornata di trasparenze in un elegante abito bianco e soprattutto entusiasta di fare breccia nel cuore dei suoi fan più fedeli. “La semplicità é la nota fondamentale di ogni vera eleganza“, augurerà così, utilizzando una celebre citazione di Coco Chanel, un buon proseguimento di weekend.