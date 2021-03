Deraglia treno in stazione: tragedia sfiorata e traffico in tilt

Stamane, intorno alle 06:30, presso la stazione di Ventimiglia è deragliato il vagone di un treno cisterna: traffico ferroviario bloccato per alcune ore.

Stamane, domenica 14 marzo, attimi di panico presso la stazione di Ventimiglia, provincia di Imperia. Il vagone di un treno cisterna, adibito al trasporto di ossido di etilene, sarebbe deragliato intorno alle 6:30 per cause ancora da accertare.

A causa dell’incidente il traffico ferroviario è stato bloccato per alcune ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Era diretto in Francia, un treno cisterna il cui vagone stamane, intorno alle 6:30 del mattino, sarebbe deragliato nei pressi della stazione di Ventimiglia. Ancora al vaglio degli organi preposti al controllo, l’accertamento sulle cause dell’incidente. Altamente plausibile, l’ipotesi per cui potrebbero esserci stati dei problemi con lo scambio.

Fortunatamente non si sarebbero registrate vittime. Così come pare che non si sia registrata alcuna perdita dal vagone cisterna, adibito al trasporto di ossido di etilene, in quanto pare fosse vuoto, riporta la redazione di Riviera24. Una circostanza confermata anche dal personale di Rfi intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco accorsi per valutare eventuali danni.

A risentire dell’accaduto solo il traffico ferroviario, che sarebbe rimasto bloccato per alcune ore, arrecando qualche disagio alla viabilità. Per alcune ore, la stazione è stata privata della corrente elettrica, sì da permettere agli operatori di stazione di provvedere a tutti gli interventi del caso.

Per sopperire al disservizio, il trasporto dei pendolari è stato spostato su gomma attraverso dei servizi navetta diretti e provenienti da Mentone per coprire la tratta con la Francia.

Stando a quanto riporta sempre la redazione di Riviera24, una donna che abita nei pressi della stazione ha dichiarato di aver sentito una forte vibrazione e di essersi svegliata di soprassalto. Subito, ha riferito, di aver capito che un treno era deragliato.

La circolazione è ripartita con regolarità, più di un’ora dopo, introno alle 7:40. A riprendere la corsa sia l‘Intercity 505 che il Thello dal Paese d’Oltralpe.