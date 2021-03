Schianto alle porte della città: 2 morti

In un drammatico incidente, avvenuto ieri sulla strada statale 125 alle porte di Olbia, due persone hanno perso la vita.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 125 orientale sarda, alle porte di Olbia, in provincia di Sassari. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto, dopo aver invaso la corsia opposta avrebbe centrato un’altra vettura, una Fiat Panda con a bordo due persone.

Dopo l’impatto la Panda è finita contro un muretto e per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. Il personale medico, giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nessuna traccia, invece, del conducente dell’altro veicolo coinvolto, fuggito subito dopo lo scontro.

Olbia, tragico schianto tra due auto sulla statale 125: due morti

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 13 marzo, lungo la statale 125 orientale sarda nei pressi dell’uscita di Olbia, comune in provincia di Sassari. Le vittime sono Antonio Derosas, muratore 62enne di Olbia, e Mario Marrosu 48enne suo concittadino. Secondo quanto riporta la redazione de La Nuova Sardegna, un’auto condotta da un professionista olbiese avrebbe invaso la corsia opposta, forse nel tentativo di un sorpasso, scontrandosi con la Fiat Panda su cui viaggiavano le due vittime. Un impatto molto violento che ha fatto terminare la Panda contro un muretto.

Sul luogo della tragedia, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere e li hanno affidati allo staff medico che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per entrambi sul colpo. Il conducente dell’altra vettura, riporta La Nuova Sardegna, subito dopo l’incidente si sarebbe dato alla fuga.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale ed i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto, ancora da confermare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e gli accertamenti per rintracciare il conducente fuggito