Cristina Marino, l’addio all’amico scomparso con la FOTO più bella

Una dedica a cuore ed occhi aperti quella dell’attrice Cristina Marino indirizzata all’amico scomparso ed al suo “animo gentile“.

Ad esporsi oggi è la carismatica attrice di origini milanesi, Cristina Marino, il cui attuale compagno di vita, Luca Argentero, ha da poco partecipato in qualità di ospite alla appena nascente e discussa trasmissione condotta dalla poliedrica artista napoletana Serena Rossi. Ma tralasciando le attività sul piccolo schermo, a fermare l’attenzione di alcuni suoi fan nella prima serata di ieri è stato un toccante post condiviso dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram. L’amante della moda, dello sport e della fotografia ha riproposto un ritratto dalla profondità insistente, realizzato dell’appena tristemente scomparso poeta e fotografo italiano Giovanni Gastel.

Cristina Marino e la dedica a cuore aperto al Maestro

La notizia della perdita del grande artista sessantacinquenne e nipote del regista Luchino Visconti, è stata riportata nel pomeriggio di ieri, 13 marzo 2021. Si spegne a Milano la fiamma creatrice e l’occhio estetico del fotografo che ha saputo guardare con una differente ed originale creatività al contemporaneo mondo della moda. “Nella tua ultima mostra avevi esposto anche me e questo mi ha riempito il cuore di gioia”. “Ma so che ti rendeva felice sapere che tutte le nostre foto sono esposte a casa nostra, e li rimaranno a ricordarci di te e del tuo animo gentile”. Giungono toccanti e prive di artificio le prime frasi della dedica che l’attrice ha pubblicato in memoria del Maestro.

“Nell’ultimo messaggio mi hai scritto “mancate”, ora mancherai tu a noi”, ha continuato accompagnando il suo pensiero con una delle creazioni di Giovanni Gastel che la vide protagonista. Per concludere infine con un semplice ringraziamento ma colmo umanità: “Onorata di averti incontrato maestro🖤“.