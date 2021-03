Manuel Agnelli e la storia che lo ha segnato dentro

In un’intervista a Radio Deejay, Manuel Agnelli ha raccontato una vicenda che lo ha segnato nel profondo ed ha cambiato la sua carriera per sempre.

Il cantante degli AferHours e giudice di X-Factor, Manuel Agnelli, durante un’intervista a Radio Deejay ha parlato di un episodio che lo ha toccato nel profondo ed ha cambiato la sua carriera da cantante. Durante il programma Deejay On The Road con Frank e Dj Aladyn a mezzanotte, la rockstar italiana, ha percorso passo dopo passo la sua carriera fino ad oggi.

Prima di aprirsi al pubblico, Agnelli, ha presentato l’ultimissimo tour degli Afterhours, dopo l’emergenza da coronavirus la band rock tornerà ad esibirsi in giro per l’Italia in diversi teatri del territorio.

Il cantante ha anche annunciato il suo nuovo programma Tv Ossigeno e la nuova apertura di un suo locale a Milano. La confessione però arriva quando il cantante inizia a parlare di viaggi.

Manuel Agnelli: “Questo episodio ha cambiato per sempre la mia carriera”

L’evento che ha segnato la carriera e la vita di Manuel è avvenuto in India. La band era in giro per un tour mondiale e proprio nella tappa indiana è successo qualcosa di veramente divertente.

La rock star ha raccontato che durante unno stage diving una ragazza del pubblico gli ha strappato i pantaloni di pelle e gli ha afferrato i genitali. Un’esperienza decisamente insolita e traumatica tant’è vero che Manuel ha affermato di non aver mai più fatto stage diving durante i concerti.

Per fortuna nulla di grave, ma senza dubbio la vicenda lo ha scosso nel profondo.