Francesca Chillemi, la ex Miss è incantevole. FOTO che ti fa perdere la testa

L’ex Miss Italia, Francesca Chillemi ha pubblicato una foto su Instagram, dove diffonde a 360 gradi una bellezza leggiadra e delicata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescachillemi___)

In una delle ultime pubblicazioni via Instagram di Francesca Chillemi, i follower non sono riusciti a trattenere le emozioni, decantando le sue gesta, con una meritatissima standing ovation . Non è nuova alle acclamazioni, una donna pura dentro e fuori, che ha fatto dello spettacolo, il punto di partenza di una carriera da “bacio accademico”.

Alla tenerissima età di 18 anni diventa già una celebrità, desiderata da tutti per aver innalzato al cielo, il trofeo di velina più bella di Miss Italia. All’indomani di un successo inaspettato, Francesca ha suscitato clamore attorno al suo personaggio di modella, ma la sua carriera prende tutt’altra piega e si completa nel mondo degli artisti del cinema.

Grazie alla sua innata dote di fascino e uno splendido mood di recitazione viene selezionata per ricoprire un ruolo da protagonista nella serie tv di “Che Dio Ci Aiuti”. Prima ancora, la Chillemi aveva fatto una delle sue prime apparizioni da personaggio cinematografico, a “Un Medico in Famiglia”

LEGGI ANCHE —–> Veronica Gentili “red version”. Spacco da brividi e tacco 12. Atomica – FOTO

Francesca Chillemi, uno scatto di bellezza da immortalare: “Ciao, Giò…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescachillemi___)

LEGGI ANCHE —–> Federica Masolin è bellezza pura, con la sua dolcezza delizia i fan – FOTO

Per l’attrice più glamour e affascinante d’Italia non finiscono mai le sorprese. Dopo una serie di apparizioni televisive, sulla Rai, Francesca Chillemi ama produrre scatti pieni di vitalità. Dal contesto ambientale in cui si trova ad agire, fino a primi piani di una bellezza assoluta, paradisiaca.

Come nella realtà anche su Instagram, le foto dell’ex Miss Italia 2003 sembrano non avere un “filo” di sfuocamento. Il merito è certamente suo e di “come mamma l’ha fatta”: un’ispirazione incantevole, che ti fa perdere la testa a prima vista.

Così la Chillemi ha conquistato così, anche il web, a suon di primi piani da capogiro, che enunciano una bellezza stratosferica. In questo triste momento ha approfittato della foto, per commemorare le gesta di Giovanni Gastel.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescachillemi___)

Il fotografo ufficiale alla moda e still life è scomparso prematuramente, ricoverato per Covid. Francesca Chillemi coglie l’occasione per ringraziarlo per essere stato un uomo importante per la sua crescita, da un punto di vista professionale e lo ricorda con quel dolore immenso di una mamma che perde il proprio figlio