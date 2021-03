Federica Masolin è bellezza pura, con la sua dolcezza delizia i fan – FOTO

La conduttrice sportiva Federica Masolin ha pubblicato una foto direttamente dagli studi di Sky Sport, seduta in camerino esprime tutta la sua bellezza

Conosciamo bene il volto femminile di Sky Sport che affianca ormai da diversi anni l’altro giornalista sportivo Davide Valsecchi. Parliamo di Federica Masolin, classe 1985 ma un aspetto che ricorda quello di una bambina nonostante sia da tempo veterana di questo settore.

Federica ha sempre amato il mondo sportivo, passione trasmessala dal padre fin dalla più tenera età quando la portava a vedere le gare di Formula 1 e allo stadio per le partite di calcio. Vive in un mondo sportivo prettamente maschile, ma si è fatta strada con determinazione e grande professionalità.

Federica Masolin sembra una bambina nel camerino, i fan la riempiono di complimenti

Ha 35 anni Federica Masolin, ma negli scatti che posta sulla sua pagina Instagram, sembra ne abbia davvero molti di meno. Complice la corporatura minuta ed il viso pulito, la sua bellezza è a tratti disarmante, nonostante lei stessa si sia definita più volte un vero e proprio “maschiaccio”.

“Testing and smiling 🏎😊” ha scritto in didascalia all’ultima foto postata ieri sera sul suo profilo. La vediamo seduta nel bancone del camerino, vicino a pennelli e trucci, gambe incrociate coperte da una gonna celeste molto corta. Indossa una camicetta da collegiale abbottonata fino al collo, decolleté bianche e treccine che le incorniciano il viso e le portano indietro sulla fronte la chioma di capelli castani.

I commenti sono piovuti copiosi per lei, “Dio ma sei un angelo ❤️”, “Fantastica mamma mia aiuto panicoooo 😂😂” e oltre 49mila like ottenuti in pochissime ore dalla condivisione.