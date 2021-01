Cristina Marino, modella e attrice si mostra nell’ultimo scatto di Instagram bellissima e dallo sguardo impenetrabile. La compagna di Luca Argentero spopola sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Chioma bionda, fisico mozzafiato, sguardo ipnotico. Cristina Marino, classe 1991, è seguitissima su Instagram. La compagna di Luca Argentero ha conquistato il social arrivando a ben 472 mila follower. Nell’ultimo scatto postato sul suo profilo si mostra con un primo piano in cui è bellissima. Uno scatto in cui indossa occhiali e felpa. Sullo sfondo un paesaggio invernale. “Off mode”, la didascalia pubblicata da Cristina al post. Probabilmente l’attrice si sta rilassando in questa domenica invernale. Alcuni fan le scrivono che a volte è necessario staccare e riposarsi. Nelle stories mostra scatti immersa tra la legna.

Nonostante il grande seguito sui social, per Cristina la recitazione rimane la sua passione numero uno. Ultima pellicola in cui ha recitato Il talento del Calabrone, in esclusiva su Amazon Prime da novembre scorso. Da qualche mese diventata mamma della piccola Nina.

LEGGI ANCHE > Cristina Marino, allenamenti bollenti: top cortissimo e fisico marmoreo – FOTO

Cristina Marino fisico mozzafiato: la passione per lo sport

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

LEGGI ANCHE > Cristina Marino in reggiseno e slip, il vedo non vedo che ti distrugge-FOTO

Oltre al cinema e ai social, la Marino ama lo sport. Sui social condivide scatti in cui si mostra intenta ad allenarsi. Insieme alla trainer Eleonora Bilotti ha fondato il brand Befancyfit dove ogni giorno condividono contenuti riguardanti il fitness, l’alimentazione e lo yoga.

Spesso pubblica sul suo profilo anche dolci foto tra le braccia del compagno Argentero, considerato tra gli uomini più sexy italiani. I due, insieme da sei anni, si sarebbero dovuti sposare nel 2020 ma a causa della pandemia hanno dovuto spostare la data delle nozze. Notizia comunicata durante una puntata di C’è Posta per te in cui Cristina ha fatto trapelare il sogno di dare alla figlia Nina una sorellina o un fratellino. Nonostante il recente parto, Cristina si mostra energica e in perfetta forma fisica. Mostra un addome scolpito assicurato dal programma Restart da lei creato nella sua piattaforma Befancyfit.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Tuttavia gli scatti del suo fisico mozzafiato generano spesso critiche da parte di molti utenti in particolare negli scatti più osè considerati per alcuni troppo eccessivi.