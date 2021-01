Auto finisce in una scarpata e prende fuoco: dramma nella notte

Un uomo di 54 anni è morto la scorsa notte dopo che la sua auto, finita in una scarpata, ha preso fuoco a Darfo Boario Terme (Brescia).

Dramma durante la scorsa notte in provincia di Brescia, dove un uomo ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 42 nel territorio di Darfo Boario Terme. La vittima, un 54enne di Rogno (Bergamo), avrebbe perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada ribaltandosi successivamente in una scarpata, dove ha preso fuoco. L’incendio non ha lasciato scampo all’automobilista, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo staff medico del 118 ed i carabinieri.

Un uomo è morto durante la scorsa notte, tra sabato 23 e domenica 24 gennaio, in un incidente avvenuto sulla strada statale 42 a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. La vittima è un 54enne di Rogno (Bergamo) che si trovava alla guida della sua auto, una Renault Megane. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Brescia Today, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua vettura, che avrebbe sbandato ribaltandosi in una scarpata adiacente alla carreggiata. Il veicolo avrebbe poi preso fuoco in pochi minuti ed il 54enne sarebbe rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Sul luogo della tragedia, nei pressi della rampa d’accesso alla Statale, sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto il corpo carbonizzato del 54enne dalle lamiere ed il personale medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri di Breno che hanno provveduto ai rilievi di legge per accertare le dinamiche dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto uscire l’auto fuori strada.