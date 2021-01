Cristina Marino, allenamenti bollenti: top cortissimo e fisico marmoreo – FOTO

Cristina Marino ha condiviso poco fa una foto pazzesca su Instagram: la nota influencer mostra a tutti il suo fisico strepitoso.

Cristina Marino è un’attrice ed influencer molto amata e apprezzata dagli italiani. La classe 1991 ha partecipato a diverse pellicole di successo e sul set di ‘Natale ai Caraibi ha conosciuto il suo fidanzato Luca Argentero. La nativa di Milano, nella sua bella carriera, è stata anche modella e testimonial di alcuni brand e marchi di successo.

Cristina è molto seguita sui social network: il suo account vanta 469mila followers. La 29enne, poco fa, ha messo in rete una foto pazzesca in cui ha messo in mostra il suo fisico da infarto.

Cristina Marino, allenamenti super: top cortissimo e che fisico!!

Cristina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è in tenuta d’allenamento. La ragazza indossa un top estremamente corto che mette in risalto il suo fisico scultoreo. La nota influencer è dotata di un addome semplicemente pazzesco e anche le sue gambe -visibili attraverso lo specchio – sono fenomenali. Il suo viso, invece, è incantevole come sempre.

Il post ha già raccolto 6mila cuoricini e numerosi commenti. “Che addominali”, “Una bombazza”, “Sei bellissima”, “Bravissima Cri..soprattutto per la costanza e l’impegno che ci metti”, “Sei proprio in piena forma”, si legge.

La Marino, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo del web con una foto meravigliosa in cui non indossava né maglietta né reggiseno e coprendo il suo lato A con le braccia in maniera estremamente sensuale.