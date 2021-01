Laura D’Amore riesce a deliziare ogni giorno i suoi fan con la sua bellezza: gli ultimi due scatti condivisi in rete sono semplicemente favolosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è una delle influencer più amate in Italia. La nativa di Grottaglie sa come deliziare i suoi followers e condivide ogni giorno foto spettacolari in cui mette in mostra tutto il suo fascino e le sua bellezza. Come se non bastasse, la nota hostess è dotata di un fisico magnifico e le sue curve fanno sognare gli ammiratori.

Laura, anche oggi, ha condiviso un paio di scatti esagerati. La 38enne è distesa sul divano e indossa un outfit incantevole. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate semplicemente su successivo.

