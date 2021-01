Anna Tatangelo, outfit da sballo nelle storie, bella da togliere il fiato – FOTO

Anna Tatangelo esce di casa per recarsi verso lo studio di registrazione: l’outfit da sballo manda i fan in estasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

E’ sempre impeccabile Anna Tatangelo, regina di Instagram con i suoi 1,7 milioni di followers. L’ex compagna di Gigi D’Alessio, che ha di recente compiuto 34 anni, non perde mai l’occasione per mostrare ai fan tutta la propria bellezza. Fra pose da diva e scatti in lingerie, la cantante si riconferma una femme fatale in piena regola. Bella da far invidia, la Tatangelo ottiene sempre il pieno di likes nelle sue foto. Gli apprezzamenti degli utenti si sprecano: “Sempre stilosissima“, “La Perfezione in persona“.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo indescrivibile: 4 FOTO e tutto il repertorio. Da svenire

Anna Tatangelo, le Instagram stories conquistano gli utenti, pazzesca

LEGGI ANCHE —> Jo Squillo, nell’occhio del ciclone, si difende dalle pesanti accuse

L’outfit con cui Anna Tatangelo esce di casa lascia i suoi followers a bocca aperta. La cantante, attraverso le stories di Instagram, ha deciso di condividere con quest’ultimi i momenti trascorsi nello studio di registrazione. Vestita sui tono del rosso e del nero, l’ex compagna di Gigi D’Alessio è una vera bomba: orecchini a cerchio, capelli raccolti in uno chignon e occhiali sul viso. La bellezza di Anna traspare anche da questi piccoli dettagli.

La cantante, che ha ripreso alcuni attimi del pomeriggio trascorso in studio, ha voluto ribadire il proprio rispetto delle regole. “Tutti rigorosamente tamponati eh“, ha scritto nella didascalia di una storia, mostrandosi assieme ai suoi colleghi. In un boomerang successivo, la Tatangelo ha condiviso con i fan l’emozione per il brano a cui sta lavorando: “Non vedo l’ora che esca questo pezzo“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Stando alle indiscrezioni, il nuovo album della cantante dovrebbe uscire nel corrente anno. Gli utenti, che la seguono con attenzione tramite i social, non stanno nella pelle.