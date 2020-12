Cristina Marino in reggiseno e slip, il vedo non vedo che ti distrugge-FOTO

Bellissima Cristina Marino, foto allo specchio in intimo e mostra l’addome scolpito dopo il parto di qualche mese fa

La bella attrice condivide una foto su Instagram in cui appare scolpita con una addominale spaventoso, in slip e top corto, meravigliosa. Tutte le donne commentano stupite la sua forma fisica e le chiedono come ha fatto a rimettersi così velocemente dal parto. Lei risponde che è merito del suo programma RESTART di Befancyfit, il suo marchio dedicato agli allenamenti del corpo.

Cristina Marino soggetta a critiche e commenti spiacevoli su Instagram

La Marino riceve spesso critiche alla sua persona, sarà per il carattere forte che ha e quindi viene scambiato per antipatia? In ogni caso un utente aveva criticato l’attrice sotto alla foto apparsa recentemente che la ritraeva in slip con un addome fantastico. Lei avrebbe però cancellato il commento senza rispondere e un’altro utente ha condannato il gesto. Ha scritto dunque:”Anche debole la ragazza perché i post non offensivi ma contrari li cancella invece di rispondere. Ovvio perché questo è un blog commerciale…”. A quel punto la Marino non riesce a trattenersi e risponde a tono:”Come vedi il tuo è ancora qui, ma sono solita rispondere a cose sensate, ma sopratutto che in qualche modo “mi toccano”.

La Marino appare in un video dove mostra nuovamente il suo fisico spaziale e ovviamente non manca la critica sempre dello stesso utente tra l’altro. Scrive: “Certo che per augurare Buon Natale in mutande ci vuole coraggio…”. Questa volta l’attrice ha preferito il silenzio, giustamente anche perché quando ci sono elementi pronti a criticare ogni cosa non c’è molto da fare se non lasciarli parlare.

Infondo a lei che interessa ha una vita piena e felice accanto all’uomo della sua vita e alla sua bimba, come ha fatto vedere in una recente foto che ritrae la famiglia che cammina insieme. Ha scritto: “Family, sono grata alla vita, per aver ricevuto il regalo più bello. VOI”. Argentero poi risponde nei commenti scrivendo “Tu sei il regalo..”. Quanto amore nell’aria.