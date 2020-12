Giorgia Pantini, da Matrimonio a prima vista alla challenge al mare – FOTO

L’allenatrice di nuoto Giorgia Pantini per scappare da questo triste Natale ha lanciato una challenge con la condivisione di foto che ricordino l’estate

Giorgia Pantini è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, il docureality che ha entusiasmato mai come quest’anno milioni di italiani. La ex moglie di Luca Cantiano si è rivelata nel corso delle puntate sempre molto dolce e spontanea, freschezza che non le è mancata neppure dopo il divorzio con Luca.

Giorgia è un preparatore atletico di nuoto sincronizzato e pallavolo, molti gli anni che ha trascorso in acqua anche come atleta, e la cosa si nota visto il bellissimo fisico che sfoggia la ragazza romana.

Per passare con più spensieratezza questo Natale, Giorgia ha inoltre deciso di creare una challenge nella sua pagina Instagram, chiedendo ai fan di condividere con lei alcuni scatti che ricordino l’estate e il mare.

Giorgia Pantini, fisico mozzafiato nella spiaggia di Sansone

“Si dice che in un paese lontano il freddo è così intenso che le parole si congelano non appena vengono pronunciate, e dopo qualche tempo si sgelano e diventano udibili, come se le parole pronunciate in inverno rimanessero inascoltate fino all’estate“.

E poi Giorgia arriva al punto: “Non so voi ma io non posso aspettare che finisca l’inverno… In questo solstizio d’inverno voglio portare un po’ di sole e salsedine 🏝️ Vi propongo una challange…Postate una foto che vi ricordi l’estate…Per portare un po’ di calore a questo freddo e insolito Natale!!”

Alla sua chiamata hanno risposto in decine, nelle stories di Giorgia infatti in questi giorni sono apparse diverse carrellate di scatti da moltissime località di mare non solo italiane. Giorgia invece la vediamo seduta su uno scoglio nella spiaggia di Sansone, bellissima e abbronzata, con un bikini nero che ne enfatizza il fisico atletico.