Aurora Ramazzotti e la spontaneità. Bellissima in due scatti, delizia il web – FOTO

Aurora Ramazzotti. La giovanissima influencer e conduttrice tv usa Instagram come una finestra aperta sul suo mondo, lanciando messaggi importanti

Difficile scrollarsi di dosso il marchio di “figlia di…”, soprattutto se i tuoi genitori sono entrambi dei numeri uno nel loro settore. Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più conosciuti al mondo. Michelle Hunziker è la regina del piccolo schermo, sia nel nostro Paese, sia in Germania. Rimanere schiacciati dai continui paragoni o dai commenti degli haters non dev’essere semplice. Eppure Aurora Ramazzotti ci riesce egregiamente. Il suo carattere frizzante, gioviale, la sua simpatia dilagante, ne stanno facendo una beniamina in forte ascesa.

Prova ne è l’incredibile successo che sta ottenendo sul web. Solo su Instagram conta oltre 2,1 milioni di follower che la adorano per l’autenticità con cui sa rapportarsi. Usa i canali social come una finestra aperta suo suo mondo: gli hobby, le passioni, l’amore per il fidanzato Goffredo Cerza, per il suo gatto persiano di nome Saba, i viaggi, gli amici, la famiglia, lo studio e il lavoro.

Aurora Ramazzotti: Instagram è il suo palco

Aurora Ramazzotti utilizza Instagram come suo personalissimo palco in cui si racconta e intrattiene in modo divertente ma con intelligenza e ironia. Ha creato un ciclo di piccoli video che compaiono sotto il nome di Rubrichetta. Di cosa si tratta? Una sorta di posta del cuore in cui la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dà consigli spassionati sui problemi sentimentali dei follower. Sfogatevi con zia Aurora, quindi, ma aspettatevi anche risposte dissacranti e un po’ sarcastiche.

La Ramazzotti non si è tirata indietro in passato mostrandosi nella naturalezza di un volto segnato dall’acne giovanile. Ha raccontato il suo percorso di salute in compagnia di personale esperto per aiutare chiunque abbia avuto le sue stesse difficoltà. Si è schierata nell’affrontare argomenti importanti come il body shaming che ha visto anche lei vittima in prima persona.

Tra gli ultimi post condivisi, troviamo una toccante doppia intervista realizzata insieme alle sorelline Sole e Celeste (7 e 6 anni) che hanno raccontato, guidate da Aurora, la loro versione personale di cosa voglia dire trovarsi ancora oggi, dopo un anno, in didattica a distanza, lanciando un messaggio di speranza per tutti i bambini che come loro non possono tornare a scuola.

Le ultime foto rilasciate sul web, invece, la trovano sorridente, spontanea rilassata anche se, come lei stessa ha fatto intendere, in lei sono forti i sentimenti di angoscia relativi alla nuovo periodo di zona rossa in cui piomnerà da lunedì 15 la regione Lombardia dove risiede. Ultima giornata di shopping.