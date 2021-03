Antonella Fiordelisi, i 23 anni con un look da “cat woman”. Stupenda – FOTO

Si è mostrata sui social con uno scatto a metà strada tra cat women e Sia, parrucca bionda per Antonella Fiordelisi che oggi festeggia il compleanno

Vista l’impossibilità di uscire a causa del nuovo lockdown imposto in quasi tutta Italia, Antonella Fiordelisi ha deciso di non disperarsi e festeggiare il suo 23esimo compleanno con la famiglia e gli amici più cari, proprio come fece l’anno scorso. La modella ed influencer campana, ex tentatrice di Temptation Island e valletta sportiva, nelle scorse ora ha inoltre subito un delicato intervento ai denti che l’ha bloccata in casa i seguito ai forti dolori.

Antonella Fiordelisi festeggia il compleanno in una versione decisamente inedita

Scrive Antonella nell’ultimo post su Instagram: “Oggi sono 23 🎂 Anche quest’anno lo festeggio in zona rossa😅, avevo pensato di festeggiare insieme alle persone più care ma purtroppo dobbiamo avere un altro po’ di pazienza…ricordiamoci che l’importante è la salute…grazie a tutti per gli auguri che già mi state inoltrando. Sento il vostro affetto 💋”.

Ciò che però cattura è la foto che ha usato per commentare la sua festa, una versione decisamente inedita di lei, con parrucca bionda a caschetto e frangia, top dorato con paillettes, cinturino al collo e guanti con pelliccia alle mani. Un mix and match tra una cat women rivisitata e la cantante Sia che usa per l’appunto da anni questo taglio di capelli molto particolare.

Bella e grintosissima, Antonella ha ricevuto nelle scorse ore moltissimi auguri social da parte di amici – tra questi Guendalina Canessa, Francesco Chiofalo e Giulietta Cavaglia – e follower che da sempre la seguono nella sua quotidianità.