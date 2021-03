Fabio Peronespolo chi è? Tutto sul protagonista di “Matrimonio a prima vista”

Chi sono Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, la nuova coppia protagonista del programma “Matrimonio a prima vista Italia 2021”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage Fabio Peronespolo (@fabioilvery_officialfanpage)

Mercoledì sorso, dopo la lunga attesa di oltre un mese e mezzo in cui le puntate di “Matrimonio a prima vista Italia” sono andate in onda solo sulla piattaforma Discovery Plus, i telespettatori hanno potuto finalmente assistere alle prime due nuove puntate del docu reality. Anche per questa edizione si sono presentati in centinaia alle selezioni, ma gli esperti hanno selezionato unicamente tre coppie idonee per proseguire nell’esperimento sociale.

La coppia formata da Clara Campagnola e Fabio Peronesco è stata assemblata con un buon 87% di compatibilità, perché i due giovani sembra possano essere molto simili nel percorso di vita da portare avanti insieme.

Clara Campagnola ha 29 anni e vive Castrezzato in provincia di Brescia, finora abbiamo visto ben poco di lei ed il marito Fabio ma sembrano molto affiatati e questo è bastato a conquistare subito i fan del programma a casa.

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, Francesco Muzzi e la sua grande passione stampata sulla pelle

Fabio Peronespolo, conosciamo il marito di Clara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage Fabio Peronespolo (@fabioilvery_officialfanpage)

LEGGI ANCHE –> “Matrimonio a prima vista”, Francesco Muzzi e la sua grande passione stampata sulla pelle

Fabio Peronespolo ha 33 anni e viene da San Vittore Olona in provincia di Milano. Dalla scheda di presentazione con cui si è candidato al format di Real Time, sappiamo che ha lavorato per oltre dieci anni come operaio specializzato nel settore chimico ma al momento, come la moglie, ha deciso di prendersi un periodo di pausa per pensare al suo futuro professionale.

Recentemente è andato a vivere da solo, ha un fratello di 7 anni più piccolo. A differenza di Clara legatissima alla famiglia, Fabio invece ha un passato difficile che ancora non abbiamo colto nelle prime puntate ma che sicuramente sarà messo in luce nelle prossime settimane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanpage Fabio Peronespolo (@fabioilvery_officialfanpage)

Abbiamo avuto testimonianza di questo aspetto proprio nel giorno delle nozze quando si è fatto accompagnare al banchetto da un nutrito gruppo di amici stretti che non lo hanno abbandonato nel suo giorno più bello. E’ inoltre un grande amante degli sport in generale, soprattutto bici, come ha comunicato subito a Clara nel pre matrimonio regalandole un completo da ciclista corredato da biglietto personalizzato a tema.