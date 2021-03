Terribile incidente stradale ad un incrocio: dramma in mattinata

Un uomo di 69 anni è morto questa mattina in un drammatico incidente avvenuto nel territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Questa mattina in un terribile incidente, avvenuto nel territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani, un uomo di 69 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava alla guida della propria motoape che si sarebbe schiantata contro un’auto all’incrocio tra la strada provinciale 56 e la diramazione della SP81. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 69enne, deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Non gravi le condizioni delle cinque persone a bordo dell’auto coinvolta nello schianto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono arrivati i carabinieri.

Castelvetrano, drammatico incidente in mattinata: 69enne perde la vita

Incidente mortale nella mattinata di oggi, domenica 14 marzo, all’altezza del bivio tra la strada provinciale 56 e la diramazione della SP81, nel territorio di Castelvetrano, comune in provincia di Trapani. La vittima è Mercurio Unitario, 69enne residente a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano. Stando a quanto riporta la redazione locale di BlogSicilia.it, il 69enne era al volante della sua motoape che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe schiantata contro una Ford Fiesta, su cui viaggiavano cinque persone. A bordo della vettura vi erano i membri di una famiglia di Trabia (Palermo): un uomo, la moglie ed i tre figli.

Sul luogo dello schianto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 69enne presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Purtroppo, i medici del nosocomio non hanno potuto far nulla per l’uomo, deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate nell’impatto. Non preoccupanti, invece, riferisce BlogSicilia.it, le condizioni della famiglia che si trovava a bordo della vettura.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri del comune trapanese ed i colleghi di Marinella di Selinunte che hanno effettuato i rilievi per accertare eventuali responsabilità e ricostruire la dinamica del sinistro, ancora da chiarire.