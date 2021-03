Ludovica Pagani, il jeans che esalta ogni curva, la visuale è impagabile – FOTO

Ludovica Pagani è uno spettacolo a luci rosse e l’ultimo scatto di Instagram non fa che confermarlo: l’outfit in jeans esalta ogni curva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

La 25enne di Bergamo è stata inclusa fra i 100 giovani italiani leader nel mondo, secondo quanto riportato dalla rivista Forbes. Ludovica Pagani, conduttrice radiofonica ed apprezzata giornalista sportiva, vanta infatti di un potere social non indifferente per la sua giovane età. Il profilo di Instagram annovera oltre 2 milioni e mezzo di seguaci, mentre tutte le trasmissioni che la vedono protagonista registrano il pieno di ascolti.

Proprio attraverso l’ultimo post condiviso su Instagram, la giovane ha voluto ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio 105, emittente per la quale la giornalista conduce il celebre format “Casa Pagani“. In onda ogni weekend dalle 16 alle 18, Ludovica è una garanzia per tutti coloro che la seguono.

Ludovica Pagani, il completino in jeans è strepitoso: curve da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Pantalone a vita alta e camicetta in jeans per la splendida Ludovica Pagani, che su Instagram ricorda agli utenti l’appuntamento settimanale con “Casa Pagani“. Il completo abbinato, in grado di esaltare il fisico mozzafiato della giornalista, ha scatenato le reazioni dei suoi tantissimi fan. “La migliore“, “Troppo bella“: questi i commenti comparsi sotto al post.

Per la conduttrice è finalmente giunto il momento di raccogliere i frutti del proprio lavoro. Ludovica è stata infatti annoverata nella classifica dei 100 italiani al di sotto dei 30 anni leader nel mondo. Un riconoscimento da parte della nota rivista Forbes che la Pagani sembra aver accolto con immensa gioia e gratitudine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

“Se è un sogno non svegliatemi, non ci credo ancora“, ha scritto la bergamasca, entusiasta di questo risultato inatteso. I followers non si sono tirati indietro dal farle i loro complimenti, permettendo allo scatto di raggiungere oltre 70mila likes.