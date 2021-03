Da una semplice richiesta a una lite; poi, l’atto di violenza inaudita. L’accusato è un residente di Champigny-sur-Marne.

«On va vous tuer, flics de merde» : une policière étranglée à Champigny-sur-Marne

Una violenza inaudita quella di un residente di Champigny-sur-Marne, comune francese situato nel dipartimento della Valle della Marna nella regione dell’Île-de-France. Secondo quanto riportano i notiziari, l’uomo, 32 anni, ha aggredito violentemente una poliziotta e altri due agenti della gendarmeria locale questa domenica (14 marzo). L’attacco è avvenuto in prossimità della stazione di polizia.

La semplice richiesta che ha innescato la violenza

Stando a quanto riferiscono i media locali, l’autista aveva parcheggiato male e una poliziotta era intervenuta per chiedergli di spostare il veicolo. Siamo a Bois-l’Abbé, quartiere situato a Champigny-sur-Marne e a Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) e, secondo quanto riporta Cnews, il parcheggio del 32enne stava ostacolando sia il traffico sia l’accesso al parcheggio alle altre vetture.

La richiesta della poliziotta è esplosa in un acceso diverbio. Infine, la reazione inaspettata da parte del conducente. Secondo Le Parisien, l’automobilista non ha ben accolto l’invito dell’agente e ha iniziato a insultare l’intero gruppo delle forze dell’ordine.

“Vi ammazzeremo tutti. Morirete tutti.”, ha inveito contro gli ufficiali. Poi, la violenza; una tragedia sfiorata. Il residente di Champigny-sur-Marne ha strangolato la poliziotta e aggredito gli altri due agenti in servizio, intervenuti con i manganelli per salvare la collega. La giovane 27enne ha perso coscienza a cause delle lesioni al collo ed è stata trasferita in ospedale per cura e assistenza medica. Le sue condizioni non sono gravi.

È stata aperta un’indagine per tentato omicidio doloso contro pubblico ufficiale. L’aggressore è stato arrestato e preso in custodia dalla polizia. Presenti sulla scena del reato, anche i fratelli e la moglie dell’aggressore sono stati arrestati per minacce di morte.

Fonte Cnews