Mercedesz Henger ha appena pubblicato un tre fotografie sul suo profilo Instagram: le sue immagini sono spettacolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger, figlia dell’ex attrice dei film a luci rosse Eva, sta letteralmente spopolando sui social. La 29enne raggiunse la popolarità sul piccolo schermo, partecipando all’undicesima edizione de ‘L’isola dei famosi’ nel 2016. Durante la sua permanenza nel programma, fu protagonista di un episodio alquanto controverso. La ragazza, infatti, partecipò alla prova di apnea e riuscì a distruggere la concorrenza con una prova incredibile. La piccola Henger fu ad un passo dallo svenimento per la troppa permanenza sotto acqua senza respirare.

Mercedesz, in ogni modo, condivide scatti sempre più esplosivi sui network. L’ultimo post pubblicando online è semplicemente disarmante: la 29enne indossa shorts strepitosi e cortissimi, con didietro in mostra.

Mercedesz Henger, scatti meravigliosi: fondoschiena esemplare in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz non smette di far sognare i suoi innumerevoli followers e posta scatti sempre mostruosi su Instagram. I suoi post non passano mai inosservati e collezionano sempre velocemente numeri clamorosi. Anche oggi, la figlia di Eva è riuscita ad incantare il popolo dei network con alcune immagini fenomenali.

La 29enne ha pubblicato ben 3 fotografie in cui sorprende subito i fan con i suoi capelli di colore rosa. I pantaloncini di jeans sono decisamente troppo corti e coprono ben poco: il suo fondoschiena esemplare è ben visibile e lascia a bocca aperta gli ammiratori. Gli scatti probabilmente non sono nuovi. “Vi ricordate quando avevo i capelli rosa ? Vi piacevano?“, ha infatti scritto nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La bellissima Mercedesz sa sempre come sorprendere i seguaci: il suo fisico è praticamente perfetto e le sue curve stratosferiche conquistano sempre la scena.