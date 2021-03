Fabrizio Corona, il fotografo peggiora: le ultime iniziative mettono paura

Il re dei paparazzi è stato protagonista questa settimana di un episodio tragico dopo che ha scoperto la revoca dei domiciliari e oggi arrivano importanti aggiornamenti riguardo le sue condizioni di salute.

Nella puntata di questa sera di Live Non è la D’Urso sono arrivate notizie importanti sulla situazione attuale di Fabrizio Corona.

L’ex marito di Nina Moric infatti, dopo aver scoperto di dover ritornare in carcere in seguito alla revoca dei domiciliari per le sue continue violazioni alle regole, ha dato di testa rendendosi protagonista di un bruttissimo episodio.

Prima si è tagliato le vene cospargendosi il volto di sangue e testimoniando il tutto tramite Stories Instagram. Successivamente, quando è arrivata la polizia per trasportarlo in carcere, insieme all’ambulanza per medicarlo, è letteralmente impazzito.

Ciò che ha fatto scattare la molla è stato il sequestro del suo cellulare, Corona ha iniziato ad urlare e ha rotto con un pugno il vetro dell’ambulanza, buttandosi poi a terra. Il tutto davanti agli occhi di sua mamma che piangeva disperata.

Le condizioni di salute di Fabrizio Corona

Attualmente l’ex di Belen Rodriguez è ricoverato presso l’ospedale di Niguarda a Milano nel reparto di psichiatria. E’ la terza notte che si trova in isolamento presso la struttura e che sta facendo lo sciopero della sete e della fame.

Inoltre gli sono stati applicati 14 punti di sutura per le ferite che si è provocato.

Dunque la situazione attuale di Fabrizio Corona è seriamente preoccupante e si spera che possa rientrare nelle prossime ore.

Per il momento è escluso che possa essere portato in carcere fino a quando le sue condizioni psicofisiche non migliorano.

Al re dei paparazzi è stato riscontrato un forte disturbo della personalità e bipolarità.