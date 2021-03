Florida, mamma e compagno uccidono bimbo di 2 anni a pugni

Tragedia in Florida dove un bimbo di 2 anni è morto dopo essere stato preso a pugni dalla madre e dal suo compagno.

In Florida è avvenuta una vera e propria tragedia. Una 26enne, Victoria Toth, è stata accusata di omicidio colposo insieme al suo ragazzo Johnathan Purslove. La vittima il figlio della ragazza, Jayce Martin. Una vera tragedia avvenuta nel 2018.

Il bimbo, secondo le prime indagini, sembra essere morto dopo aver ricevuto un pugno che gli ha causato l’esplosione dell’intestino. La Toth rischia 15anni di prigione per abbandono di minore, mentre il suo compagno sembra essere sospettato, visto che ha anche dei precedenti per violenza domestica.

Come se non bastasse, poi, secondo i medici, il bimbo continuava ad essere malnutrito. È stato trovato addirittura nella sua camera da letto, ricoperto da vomito e bile. Come si legge nel verbale stilato al momento dell’arresto, secondo la madre di Jayce, suo figlio ha subito delle torture che l’hanno portato alla morte.

LEGGI ANCHE –>Una donna muore a 48 anni a causa di un’ischemia: la città di Rovigo piange la sua scomparsa

Bimbo ucciso a pugni in Florida: come sono andate realmente le cose?

La donna il 15 luglio aveva lasciato suo figlio con Pursglove mentre lei era andata a lavorare. Una volta tornata a casa, ha trovato il compagno molto stanco. Jayce, invece, si è ammalato i successivi tre giorni. Improvvisamente, nella mattina del 18 luglio, è stato trovato in una pozza di vomito. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe visto suo figlio peggiorare sempre di più senza fare nulla. Nella camera di Jayce, inoltre, sono stati trovati la tavoletta e il coperchio del water rotti, le armi che molto probabilmente sono state usate per picchiare il bimbo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sui muri di casa, sono stati trovati anche buchi della stessa dimensioni di un pugno. Proprio un pugno, infatti, avrebbe rotto l’intestino del piccolo.

Il giudice Mark Blechman ha accolto il patteggiamento della mamma di Jayce che verrà condannata successivamente.