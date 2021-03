Tragedia Neumair parla la sorella, “Benno non era così, è cambiato dieci anni fa”

Dopo la confessione di Benno riguardo il duplice omicidio dei genitori, si fa avanti la sorella che racconta alcune verità scomode, ecco cosa ha fatto trapelare sul fratello

Il caso del duplice omicidio di Bolzano non si placa in quanto sono ancora molte le incognite da risolvere dietro la parziale confessione di Benno Neumair. La sorella di Benno Neumair, Madè, non crede alla ricostruzione fornita dal fratello e ha voluto ancora una volta dare la sua personale versione dei fatti per permettere agli inquirenti di ricostruire nel migliore modo possibile la dinamica di ciò che è accaduto.

La donna, che fa il medico a Monaco di Baviera, in una testimonianza ripresa da “Chi l’ha visto” e poi riproposta da “Storie Italiane”, racconta del suo rapporto con Benno.

Madè parla del fratello Benno, “In bagno io avevo trovato delle siringhe”

Madè aveva già scritto una lettera subito dopo la confessione del fratello in cui puntava il dito su di un delitto che secondo lei si poteva evitare: “Il fatto che lui abbia ucciso a sangue freddo la mia mamma, il mio papà la sera del 4 gennaio per me è stato violentemente e dolorosamente evidente fin dal primo pomeriggio del 5 gennaio. Come sanno gli inquirenti e le persone a me più care”.

Adesso arriva una nuova denuncia da parte sua, che corre indietro di 10 anni quando secondo lei tutto è cambiato in peggio. Madè Neumair spiega agli inquirenti: “Siamo sempre stati una famiglia molto unita e il rapporto tra me e mio fratello era molto buono fino a dieci anni fa. Per anni Benno smentiva puntualmente di fare uso di farmaci, ma in bagno io avevo trovato delle siringhe. Durante una lite, aveva spinto mio padre uscendo poi di casa e portando con sé le carte di credito e le chiavi dell’auto”.

“Quando Benno ha iniziato a fare uso di proteine in polvere e ormoni – prosegue la donna – il suo carattere ha cominciato a cambiare. Da medico posso dire che tali sostanze possono provocare un cambiamento della personalità. Vanno prese su prescrizione medica, ma lui si è sempre fatto da sé ricette false e tutti in famiglia eravamo contrari”. Quindi un nuovo tassello per la ricostruzione della dinamica che ha spinto Benno a compiere questo misfatti ai danni di Peter Neumair e Laura Perselli.