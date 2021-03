Arisa sconvolgente, salta il matrimonio: l’addio clamoroso

Tra Arisa e Andrea Di Carlo sarebbe finita, ne ha dato comunicazione sul suo profilo Instagram proprio il manager che ha deciso di interrompere bruscamente la storia

Fresca della recentissima partecipazione a Sanremo 2021, Rosalba Pippa in arte Arisa, genovese classe 1982, è stata invitata domenica scorsa nella trasmissione Domenica In proprio per parlare della kermesse ma anche della sua vita sentimentale finora sempre poco trapelata sui giornali di cronaca rosa.

Sappiamo che Arisa è stata fidanzata con il musicista Giuseppe Anastasi, autore del brano “Sincerità” portato a Sanremo nel 2009, poi la storia con il suo manager, Lorenzo Zambelli con cui però si è lasciata nel 2017. Nel 2020 la cantante aveva fatto sapere sui social che si frequentava con Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager produttivo. Nelle ultime ore però sono emerse novità nel rapporto tra i due, sembrerebbe infatti che il matrimonio sia saltato.

Arisa e Di Carlo, salta il matrimonio. I dettagli

Già a Domenica In abbiamo avuto qualche sospetto che tra Arisa e Andrea Di Carlo stesse succedendo qualcosa, le lacrime della cantante alla vista della foto mandata in onda da Mara dopo il videoclip di presentazione aveva fatto pensare molto i fan della giovane.

“Piangi per lui? Se ti fa piangere non va bene, amore”, le aveva detto zia Mara, ricevendo come spiegazione da Arisa un lapidario: “Diciamo che io sono molto credente, mi affido al cielo, quello che il cielo vorrà per me sarà. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so”. Ora la conferma ufficiale direttamente sulla pagina Instagram del manager che in un post social ha dato l’annuncio dell’annullamento delle nozze con un lungo post targato #nessunmatrimonio.

A convalidare ulteriormente la cosa, la sparizione in simultanea delle foto insieme su entrambi i profili social. I fan di Arisa si augurano che la scelta non sia definitiva ma frutto solo di una lite passeggiare tra i due.