Michela Persico, fisico inaudito in intimo. Ti travolge a guardarla – VIDEO

Michela Persico accontenta i follower di Instagram con uno scatto da modella super affascinante. In intimo è uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Per Michela Persico arriva un’altra ondata di entusiasmo per una donna che si trasforma in diva ogni volta che desidera. I follower ne restano visibilmente emozionati, in particolare quando lady Rugani posa sotto i riflettori del backstage alla moda, da lei preferito.

Tra uno scatto e l’altro, i fotografi dell’occasione fanno di tutto pur di inquadrarla nel modo e nei tempi corretti, per far venire in superficie la parte migliore di lei. Non possiamo trascurare l’energia e il dinamismo con i quali sceglie di posare per eventi indimenticabili, che non sono propri del suo passato da giornalista.

Dopo il soggiorno in Francia tra Parigi e Rennes con l’amato calciatore ed ex difensore della Juventus, Michela è rientrata in Italia con il pensiero di riconquistare la notorietà perduta durante la prima vita da “star” di Torino

Michela Persico attira i fotografi e fa sudare: un sogno che diventa realtà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Non è un effetto ottico e neanche una realizzazione grafica, bensì la più bella realtà che i follower di Instagram potessero scorgere in questo periodo. Lady Rugani, meglio conosciuta come Michela Persico, la giornalista sportiva di Italia 1 ha fortificato la sua eterna bellezza con un video che ti travolge solo a guardarlo.

Lei si spoglia e resta solo in intimo: il sogno dei follower di realizza non appena Michela spalanca le braccia, in segno di felicità. Per il progetto alla moda “CotrilSpa” eccola apparire in forma strepitosa, una gioia immensa per gli occhi di “falco” del pubblico che vanno ad immortalare con emozione e commozione ogni lato di un aspetto fisico da “Serie A”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

I quasi 100 mila follower del momento si son persi poco o nulla per una Michela Persico sempre più bella davanti ai riflettori. Ecco alcuni commenti di approvazione di una performance che lascia tutti senza fiato: “Dea dell’Olimpo❤️”; “Meravigliosa 😍😍😍🔝🔝”; “…Ma di cosa stiamo parlando❤️❤️”