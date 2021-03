Cecilia Capriotti ci regala un bagno in Honduras a dir poco bollente. Il web esplode ed i fan vanno in visibilio per uno spettacolo pazzesco

Ieri sera dopo tanta attesa è partita la nuova edizione dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Il reality è tornato dopo un anno di stop e con al timone Ilary Blasi che mancava dalla tv da un po’ di tempo. In studio Iva Zanicchi al fianco di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip ed Elettra Lamborghini in collegamento da casa per via del Covid.

Tanti nuovi naufraghi pronti ad affrontare un’avventura impegnativa ma sicuramente emozionante e che ricorderanno per tutta la vita. E c’è chi invece, sui social, ricorda la propria di avventura, anche se di qualche anno fa. Parliamo della bella Cecilia Capriotti che abbiamo visto quet’anno al Grande Fratello Vip, ma non dimentichiamo che lei prima ancora era stata una naufraga.

I ben informati ricorderanno che l’attrice ha partecipato all’edizione 2018 lanciandosi dall’elicottero con un bel costume nero intero e con scritto il nome della figlia. E ieri Cecilia ha fatto rivivere ai suoi fan dei vecchi momenti, a dir poco bollenti potremmo dire.

Cecilia Capriotti, il bagno in Honduras è bollente

Cecilia Capriotti fa un tuffo nel passato e sbarca anche lei, di nuovo, in Honduras grazie alla forza dei ricordi e dei video. L’ex gieffina ha condiviso infatti un vecchio video che la ritrae alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2018.

È un bagno bollente il suo. Si lava in acqua con un bikini nero molto succinto. Si massaggia il collo, il petto e le braccia cantando “Mi manchi”, poi passa verso il basso, si butta l’acqua del bel mare sulle gambe e la regia le inquadra. Si massaggia poi il seno e il web esplode di fronte a tanta sensualità in un colpo solo.

Tantissime visualizzazioni per il video e molti commenti tra chi le chiede se andrà di nuovo al reality. Non crediamo sia possibile, Cecilia ha solo voluto ricordare con l’inizio del programma, la sua bella esperienza anche se breve. La showgirl è stata eliminata, infatti, alle prima nomination dopo solo tre settimane dal suo arrivo in Honduras.