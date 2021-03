Justine Mattera, bellezza splendente in tenuta sportiva: che fisico – FOTO

L’atletica Justine Mattera in una sessione di sport, la tuta aderente esibisce il fisico perfetto: bellezza eterna

La showgirl Justine Mattera, a quasi 50 anni, esibisce un fisico da ventenne e una bellezza sconvolgente. La sua immagine è così attraente da sembrare il frutto di un incantesimo permanente, oggetto di qualche magia. Ma non ci sono trucchi per la statunitense naturalizzata italiana, e nemmeno inganni.

Il suo splendore è il risultato dello stile di vita che da anni conduce con determinazione e costanza. Nessuna rigida dieta o privazione di alcun tipo, Justine Mattera si concede tutto senza esagerazione, mantenendo un regime alimentare vario e sano.

L’ingrediente principale del risultato del suo corpo è il tanto sport praticato con dedizione e gioia in ben tre discipline: nuoto, ciclismo e corsa.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno, compleanno speciale con trasparenze da brividi – FOTO

Justine Mattera, passione ciclismo: bellezza eterna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo “Una Cenerentola con gli anfibi”. Tutto in mostra…

Justine Mattera ha pubblicato su Instagram, dove è seguita da ben 477 mila followers, una serie di scatti che la ritraggono in attività sportiva. Precisamente durante la sessione di ciclismo, sua grandissima passione, che spesso condivide con i fan. Nella tutina aderente che evidenzia la perfetta silhouette scolpita della showgirl, si presta all’obiettivo in quattro diverse immagini che offrono ogni lato della sua magnifica bellezza.

I caratteristici capelli biondi, il sorriso incantevole che regna sui dolci lineamenti, il fisico snello e tonico: queste le componenti della sua meravigliosa immagine immersa nel verde. In tenuta sportiva e cingendo la sua amata compagna di viaggio, si gode il paesaggio e incanta i fan del suo splendore senza tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In poco tempo conquista l’ammirazione dei seguaci che ammirano il fisico allenato della showgirl. Tripudio di like per Justine Mattera, che dimostra quanto l’attività sportiva influenzi la salute psicofisica, tramutandola in bellezza.