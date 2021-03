Un Posto al Sole anticipazioni 18 marzo: confronto tra Patrizio e Rossella. La Graziani ha scoperto del tradimento ed è andata dritta al Vulcano per affrontare il fidanzato

Rossella è andata totalmente in crisi: Ilaria le ha raccontato di aver visto Patrizio e Clara insieme e questo ha mandato completamente la ragazza in tilt perché è qualcosa che non si aspettava di rivivere. Dopo un momento di riflessione, è uscita di casa e ha raggiunto il suo fidanzato al Vulcano per incontrarlo e affrontarlo sulla questione. Avranno una discussione molto accesa che li porterà ad una decisione definitiva.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Le tensioni tra Niko e Susanna cominciano a sciogliersi, dopo mesi e mesi di lontananza. I due si sono lasciati il giorno del loro matrimonio ma il piccolo Jimmy ci ha visto lungo su di loro: ha sempre pensato che i due sarebbero tornati insieme e probabilmente andrà proprio così. Susanna riceverà una proposta da Niko che nessuno si sarebbe mai aspettato: è qualcosa che ha a che fare con la loro relazione o è qualcosa di completamente diverso?

La festa del papà è sempre più vicina e la piccola Irene vuole preparare qualcosa in suo onore. Gli altri anni era troppo piccola per pensarci, questa volta invece potrebbe avere abbastanza inventiva da fare qualcosa di molto più speciale. Bianca, invece, sembra non amare particolarmente questa ricorrenza.