Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 19 Marzo – VIDEO

Accadde oggi. Il 19 Marzo è il 78° giorno del calendario gregoriano. Mancano 287 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 19 Marzo si festeggia San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, padre putativo di Gesù, patrono universale della Chiesa cattolica. In suo onore nello stesso giorno si celebra la festa del papà, una ricorrenza civile (non diffusa contemporaneamente in tutto il mondo; in molti paesi è la terza domenica di giugno) celebrata in onore della paternità e dell’influenza sociale dei padri.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 18 Marzo – VIDEO

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Raoul Catinella (@cmassimoraoul)

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 17 Marzo – VIDEO

235 – Ucciso l’imperatore romano Alessandro Severo

1831 – Prima rapina in una banca americana a New York; rubati 245.000 dollari

1915 – Plutone, non ancora riconosciuto come pianeta, fotografato per la prima volta

1930 – Nasce lo chef Gualtiero Marchesi

1932 – Inaugurazione del ponte di Sydney

1947 – Nasce l’attrice Glenn Close

1955 – Nasce l’attore Bruce Willis

1955 – Nasce il cantautore Pino Daniele

1957 – Nasce l’attore e presentatore Claudio Bisio

1958 – Nasce l’Assemblea parlamentare europea

1959 – Nasce il regista Luc Besson

1984 – Nasce la modella Bianca Balti

1994 – Ucciso in chiesa a Casal di Principe don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla Camorra

2003 – Inizia l’invasione dell’Iraq

2004 – Il presidente taiwanese Chen Shui-bian viene ferito a colpi di pistola il giorno prima delle elezioni presidenziali della nazione

2011 – Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia avviano l’operazione “Odissey Dawn“: si apre la guerra in Libia contro il regime di Gheddafi

2012 – A Tolosa un killer uccide tre bambini e un insegnante in una scuola ebraica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

2013 – Messa di Inizio Pontificato di Papa Francesco a Piazza San Pietro. Presenti capi di Stato e di governo di oltre 130 delegazioni