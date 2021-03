Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 17 Marzo – VIDEO

Accadde oggi. Il 17 Marzo è il 76° giorno del calendario gregoriano. Mancano 289 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 17 Marzo si festeggia San Patrizio, un vescovo e missionario, patrono d’Irlanda. La festa di san Patrizio (Paddy’s day) viene ormai celebrata in quasi tutto il mondo e non più solamente nelle comunità irlandesi. Le celebrazioni sono generalmente incentrate su tutto ciò che ha a che fare con l’Irlanda, il colore verde e il consumo di birra. In Italia è la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Oggi inoltre è la Giornata mondiale delle torte, proclamata nel 2015

180 – Muore l’imperatore Marco Aurelio Antonino Augusto

180 – Commodo viene proclamato imperatore di Roma

1680 – Muore lo scrittore francese Francois de La Rochefoucauld

1861 – Nasce il Regno d’Italia. A Torino viene proclamato dal neo parlamento con Vittorio Emanuele II di Savoia come primo re d’Italia e Camillo Benso di Cavour presidente del primo governo

1885 – Presentata a Londra il rapporto medico su Joseph Merrick, “Elephant Man”

1931 – Lo Stato del Nevada legalizza il gioco d’azzardo

1938 – Nasce il ballerino russo Rudolf Nureyev

1939 – Nasce l’allenatore Giovanni Trapattoni

1942 – Nel campo di concentramento nazista di Belzec entra in funzione la prima camera a gas

1951 – Nasce l’attore Kurt Russell

1961 – In tutta Italia si festeggia il 100º anniversario dell’Unità d’Italia

1972 – In Giappone debutta il treno ad alta velocità fra Tokyo e Osaka

1976 – Muore il regista Luchino Visconti

1981 – Trovata in un’azienda di Licio Gelli la lista degli appartenenti alla P2

1987 – IBM annuncia la realizzazione del DOS versione 3.3

1988 – Per ordine di Saddam Hussein, vengono uccisi col gas cianogeno migliaia di curdi

1991 – Diego Armando Maradona trovato positivo alla cocaina

1992 – Il referendum per la fine dell’apartheid in Sudafrica, passa con il 68,7% di sì

2004 – Il papato di Giovanni Paolo II è il terzo più lungo della storia

2011 – In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia solo per il 2011, questa giornata è proclamata festa nazionale

2013 – Papa Francesco tiene il suo primo Angelus dinanzi alla gremita Piazza San Pietro