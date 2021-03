E’ diventato famoso con una sola serie tv. Chi è l’attore nella FOTO da bambino?

Un attore famosissimo ritratto in una foto da bambino. Sapete riconoscere chi sia? Osservate bene l’immagine

Osservate con l’attenzione la fotografia di questo bambino paffutello. Risale alla metà degli anni ’70 e ritrae un attore famosissimo quando aveva l’età di circa 1 anno. Sapete dire chi sia?

Vi sveliamo qualche piccolo indizio per poterlo capire con facilità. E’ diventato una super star conosciuta a livello globale grazie all’interpretazione di un unico ruolo in una serie televisiva diventata iconica. In realtà, era già molto famoso nel suo paese natio.

Classe 1975, in gioventù ha deciso d’intraprendere inizialmente una carriera universitaria nella facoltà d’ingegneria. Successivamente (e per fortuna) ha scelto di virare verso le arti drammatiche. Ha quindi vissuto e lavorato in Finlandia in qualità di docente ed esperto di Shakespeare e del teatro elisabettiano. Tornato in patria, la Spagna, ha ottenuto una parte minore nella serie Hospital Central ma è grazie al ruolo di protagonista in Planta 25 che la sua notorietà ha fatto un balzo in avanti. In Italia, una determinata fascia di pubblico lo ricorderà per aver interpretato il medico Lucas Moliner nella telenovela di lunga data Il segreto.

L’attore di cui stiamo parlando è…

Chi è il famoso attore nella fotografia da bambino?

Il personaggio misterioso a cui stiamo facendo riferimento è Alvaro Morte, il celeberrimo “Professore” della serie tv targata Netflix, La Casa di Carta.

Questa produzione ha battuto tutti i record, soprattutto se si considera che ci troviamo di fronte ad un’opera che non è in lingua inglese, e ha reso i protagonisti famosi in tutto il mondo nel giro di pochissimo tempo, dando un’impennata alle loro carriere. La quarta stagione è stata rilasciata nel pieno del primo lockdown. Siamo in attesa del quinto (e ultimo) capitolo che vedrà la luce nell’aprile del 2021. Molti sono stati i rallentamenti durante le riprese a causa della pandemia.

Alvaro Morte e compagni ci mancheranno davvero molto, tuttavia siamo in attesa di conoscere il risvolto finale delle vicende dell’astutissimo Professore e della sua banda di criminali dal cuore d’oro. La Casa di Carta gli ha portato molta fortuna. Nel 2018 ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio, sempre di produzione Netflix, dal titolo Durante la tormenta. L’anno seguente, invece, ha recitato nella serie tv di Movistar + Il Molo rosso (trasmessa su Rai 2). Si è poi unito al cast unito di un’opera targata Amazon dal titolo The Wheel of Time.

È sposato con la stilista Blanca Clemente; la coppia ha due gemelli, Julieta e Leon. All’età di 33 anni, gli fu diagnosticato un cancro alla coscia sinistra dal quale si è completamente guarito.