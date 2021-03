Netflix. Sai che esiste un modo per risparmiare sull’abbonamento? Scoprilo

Netflix. Esiste un modo per risparmiare sul costo di abbonamento della celebre piattaforma streaming. Scopriamo come mettere da parte un gruzzoletto

Cinema chiusi, tutti a casa e tanto tempo da impiegare nelle ore libere. Per fortuna che, in in questi mesi di pandemia con quarantene a intermittenza, Netflix (e le altre piattaforme d’intrattenimento in streaming) ci hanno tenuto compagnia.

Sembra ormai che questa sia la nuova frontiera dello show business: film, serie televisive, documentari, cartoni animati e anche reality e varietà passano attraverso il web. Certo, nulla sostituirà mai il fascino della sala, dell’odore dei pop corn e della visione simultanea dal vivo insieme ad altre persone. Tuttavia, al momento dobbiamo adeguarci per buona sorte delle tasche dei colossi dello streaming.

Netflix, per esempio ha costi che variano dai 7,99 euro ai 15,99 euro mensili a seconda del numero di schermi su cui si può guardare i programmi preferiti contemporaneamente, il numero di cellulari o tablet su cui scaricare contenuti e la disponibilità di HD e Ultra HD.

Esiste un modo per ammorbidire questi costi. Sapete quale?

Leggi anche —>>> Pericolo WhatsApp: in rete le versioni farlocche. Come smascherarle?

Netflix: alleggerire i costi con Toghether Price

LEGGI ANCHE ->Netflix, annuncio a sorpresa: per la prima volta sbarca in Italia

Together Price è un servizio che consente di dividere in gruppo il costo degli abbonamenti Multi-Utente. Non riguarda solamente Netflix, dunque. Sono coinvolte anche altre piattaforme come Spotify, Disney+, Office 365, Dropbox, Nintendo Switch, Invictus, ecc.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il funzionamento è molto semplice: gruppi di persone possono condividere il costo dei loro piani Multi-Utente in modo sicuro. Si mettono a disposizione “i posti liberi” non utilizzati o ci si può aggiungere come partecipante. Ovviamente è tutto assolutamente legale.