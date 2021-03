Matilde Brandi svela il suo nuovo show… e la rivalità con Maria Teresa Ruta – FOTO

La showgirl Matilde Brandi ha appena annunciato il suo nuovo programma, un varietà su Telenord. E abche fuori dalla casa del Gf Vip continua la rivalità con un’altra famosa conduttrice, Maria Teresa Ruta: “A lei restano i fornelli!”

La presentatrice Matilde Brandi ha annunciato il suo ritorno alla conduzione con un lungo post su Instagram. Dopo i mesi trascorsi al Gf Vip, per lei è arrivato il momento di raccogliere i frutti della sua popolarità con un programma ideato apposta per lei. Uno show che la showgirl romana definisce frizzante e soprattutto “senza filtri“.

“Cercando di riempire il vuoto dei prossimi lunedì e venerdì sera – scrive Matilde – arriva “LIVE – dalla prima fila”, il mio doppio appuntamento settimanale in diretta, dalle 21:45 per una mezz’ora e forse più. Proverò a tenervi compagnia a modo mio, con l’aiuto di un ospite per ogni diretta… SENZA FILTRI SI POTRÀ DIRE TUTTO!!!”.

Arriva dunque l’ufficialità del suo nuovo programma su Telenord, dopo i battibecchi e le stoccate con Maria Teresa Ruta. Il motivo della discordia? Il format che la Ruta le avrebbe soffiato mentre erano nella casa del Gf Vip.

Matilde Brandi e la rivalità con Maria Teresa Ruta: “A lei restano i fornelli!”

Già dai primi giorni di reclusione era apparso chiaro che tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi non scorresse buon sangue. Poi la rivelazione: la madre di Guenda Goria ha dichiarato di essere in rotta con la showgirl a causa di “Chef per passione”. Entrambe si erano alternate alla conduzione per la prima stagione del programma culinario, ma per l’anno successivo il produttore avrebbe riconfermato solo Maria Teresa.

In un primo momento Brandi aveva negato di essere a conoscenza di questo avvicendamento, ma poco tempo dopo aveva riacceso la rivalità su Twitter. Citando proprio il programma di cucina, infatti ha scritto: “Mi farebbe piacere far sapere a MTR che io e Guenda ci siamo scoperte. E tranquillizzarla che il produttore del “famoso programma” (visto che ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà che mi somiglia di più. A MTR rimangono i suoi amati fornelli”.

Quindi oltre alla stoccata sul programma conteso, Maria Teresa Ruta ha dovuto mandar giù anche quella sulla nascente sintonia fra Matilde e sua figlia Guenda.