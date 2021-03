Malika Ayane, prima di Sanremo al pronto soccorso: “Graffi alla braccia”

Malika Ayane prima di arrivare nella città dei fiori è stata protagonista di una piccola disavventura che l’ha portata in ospedale. Ecco cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

Malika Ayane è una dei grandi protagonisti tra i big del Festival di Sanremo. La bella cantante ha portata sul palco dell’Ariston la sua canzone inedita “Ti piaci”, molto già gradita dal pubblico.

Ha scelto un brano ballabile e non una classica ballad. E lo ha anche spiegato perché: ora è tempo di ballare e di divertirsi, di muoversi, salendo sempre sul palco con grande classe ed elegante, senza poi parlare della sua voce, impareggiabile.

E la cantante di “Come foglie” prima di arrivare nella città dei fiori ha subito però una brutta disavventura che l’ha portata direttamente al pronto soccorso. Vediamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2021, cosa è successo durante la seconda puntata (FOTO)

Malika Ayane, la disavventura prima del Festival

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

LEGGI ANCHE –> Elodie, i mille cambi look della cantante che hanno fatto impazzire i fan. Vediamo la sua evoluzione

È stata la diretta interessata, Malika Ayane a raccontare il retroscena che le è capitato prima dell’inizio del Festival che l’ha portata a Sanremo con alcuni graffi sulle braccia. Cosa è successo? Tutta colpa della sua gatta che ha avuto la meglio, potremmo dire, su di lei.

Lo ha raccontato al Corriere della Sera in modo anche abbastanza ironico perché per fortuna la cosa non è stata grave. “Ho provato a portare la gatta dal veterinario e non era tanto d’accordo”, ha detto la cantante che ha detto che “lo scontro” non è finito bene. “Ha vinto lei. Ora sono una gatta mannara, ho i super poteri”, ha ironizzato Malika Ayane.

La sua ambizione era di salire sul palco per divertirsi e “possibilmente essere favolosa” e possiamo dire che c’è riuscita alla grande nonostante l’inconveniente con la sua gatta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malika Ayane (@damalikessa)

Chissà cosa ne penserà Annalisa, altra cantante in gara alla kermesse della musica italiana, che aveva detto di voler portare il suo gatto in camerino con lei per avere compagnia. Le cantanti di Sanremo, insomma sono amanti degli animali.