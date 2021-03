Boris Johnson: “Timori infondati, anch’io mi vaccinerò con AstraZeneca”

Per dissipare le paure sul vaccino AstraZeneca, il premier britannico Boris Johnson annuncia: “Timori infondati. Lo userò anch’io: oggi la prima dose”

A un giorno di distanza dal via libera dell’Ema, che ha definitivamente chiarito i dubbi sui casi di trombosi, anche in Gran Bretagna si parla del vaccino AstraZeneca. Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che oggi si vaccinerà proprio con una dose di AstraZeneca. L’inquilino di Downing Street ha affermato: “L’iniezione di Oxford è sicura, l’iniezione di Pfizer è sicura, ciò che non è sicuro è prendersi il Covid”.

Poi Johnson ha ricordato i dati dei test sul medicinale, che attribuiscono il 60% di efficacia alla singola dose AstraZeneca contro il contagio e l’80% di copertura contro le forme gravi che richiedono il ricovero. Un dato che sale fino all’85% di protezione dal rischio di morte. Il premier ha quindi bollato come “infondati” i timori degli ultimi giorni.

Johnson: “Timori infondati su AstraZeneca”. E i Paesi Ue?

Anche gli altri Paesi europei stanno riprendendo con le vaccinazioni di AstraZeneca, dopo lo stop precauzionale deciso lunedì. La Francia ha già ricominciato a somministrarlo negli ambulatori dei medici di base e nelle farmacie abilitate. Oltralpe si accelera sui vaccini, ma anche sulle restrizioni: da oggi, per un mese, 16 dipartimenti (ossia le regioni francesi), tra cui Parigi, saranno in lockdown per mitigare la terza ondata. Tuttavia rimarranno aperte le scuole.

Da oggi si riparte con AstraZeneca anche in Germania, mentre la Spagna si prepara a riprendere da mercoledì prossimo. Ancora incerta la situazione in Norvegia e Svezia. I due Paesi nordici hanno rimandato di una settimana qualsiasi decisione in merito al farmaco della casa farmaceutica anglo-svedese.

E in Italia? Nel nostro Paese si riprenderà a somministrare il vaccino AstraZeneca già oggi pomeriggio. “Il governo italiano – si legge in una nota ufficiale di Palazzo Chigi – accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”.