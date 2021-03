Caterina Balivo, il bacio più bello alla persona più amata. Tenera – FOTO

Caterina Balivo. La presentatrice tv si mostra in compagnia di una persona speciale in un giorno significativo come il 19 Marzo. La dedica a…

Quale sarà il futuro della carriera della presentatrice Caterina Balivo non è dato saperlo. Lei stessa, nel maggio 2020, durante l’ultima puntata del suo seguitissimo talk show, Vieni da me, aveva dichiarato che non sarebbe tornata come padrona di casa nella prossima stagione ma che si sarebbe dedicata ad altri progetti.

La corteggiano al momento sia Sky che La7. Rimarrà in Rai? Ancora rumors ed indiscrezioni ma nessuna certezza. Non è stata mai troppo lontana dalla tv. Il 26 febbraio scorso ha concluso il divertentissimo impegno come giudice de Il cantante mascherato. Il programma, condotto da Milly Carlucci, vedeva personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di prove canore. Le loro identità erano però nascoste all’interno di maschere che ricoprivano i partecipanti da capo a piedi.

Caterina Balivo è sempre attiva sui suoi canali social. Oggi ha pubblicato una dedica tenera per un uomo speciale.

Caterina Balivo: il bacio a un papà straordinario

La presentatrice tv Caterina Balivo non ha mai nascosto di aver deciso il suo ritiro (si spera momentaneo) dalla televisione per dedicare più tempo alla famiglia. E’ sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera. La coppia ha due figli: Guido Alberto ( 8 anni ) e la piccola Cora ( 3 anni ). Brera ne ha altri due, avuti da una precedente unione.

Durante la giornata del 19 Marzo, in cui tradizionalmente si celebra la Festa del Papà, Caterina Balivo manda un messaggio proprio al consorte. Scrive in didascalia: “Auguri papà Guido. Uno dei tuoi quattro figli saprà guidare il trattore, come tu vuoi.

Intanto, se ti va, io ti insegno come funziona la DAD. Buona festa del papà a tutti e un pensiero speciale ai papà volati in cielo”. Queste parole sono allegate a una serie di scatti; il primo vede la conduttrice dare un tenero bacio al marito, la seconda lo vede da solo, intento a fare dei lavori in campagna, la sua grande passione.

In un’intervista rilasciata a Mara Venier, la Balivo raccontò del loro primo incontro, avvenuto casualmente in un bar. Lui si presentò come scrittore di un libro mai uscito, lei non ebbe il coraggio di chiedergli il numero di telefono. Il cupido tra i due fu Lamberto Sposini; il giornalista li mise in contatto qualche tempo dopo: il resto è storia.