Italia: torna lo spettro della zona rossa per alcune regioni 

Le regioni italiane potrebbe subire un nuovo cambiamento nella mappa dei colori: verso il rosso Toscana, Calabria e Valle d’Aosta

L’Italia potrebbe subire alcuni cambiamenti, ancora una volta, nelle fasce dei colori. Ad aggiungersi a quelle già rosse, infatti, vi sarebbero alcune regioni come la Toscana, la Calabria e la Valle d’Aosta che si stanno pericolosamente avvicinando alla soglia critica oltre la quale scattano misure maggiormente restrittive.

Il peggioramento, generalmente, riguarda l’ultima settimana: in particolare, la Valle d’Aosta, pur non raggiungendo la soglia dei 250 mila casi di contagio ogni 100 mila abitanti, presenta un indice di contagiosità che si attesta intorno all’1,5. Diverso, invece, il discorso per la Toscana: per alcune province sarebbe quasi una certezza quella di passare in zona rossa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> AstraZeneca, tutti i sintomi da monitorare e segnalare al medico dopo il vaccino

Pandemia: possibile nuovo scenario nella mappa dei colori

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Boris Johnson: “Timori infondati, anch’io mi vaccinerò con AstraZeneca”

In Italia si attendono nuovi possibili cambiamenti in alcune regioni, attualmente arancioni, che potrebbero passare in fascia rossa. Si tratterebbe in special modo della Toscana che presenta province particolarmente esposte, come Pistoia, Prato, Arezzo e Grosseto.

Fiducioso appare invece il governatore Eugenio Giani che ritiene possibile una permanenza della Toscana in zona arancione, non avendo ancora superato la soglia critica dei 250 casi. In attesa del responso dell’Istituto Superiore di Sanità, Campania e Molise invece, potrebbero sperare un ritorno nella fascia arancione, in quanto si è registrato un abbassamento dei contagi. Peggiorerebbe, inoltre, la situazione in Sardegna: anche per quest’ultima si teme un abbandono della fascia bianca.

I prossimi risultati saranno ufficiali a partire dal 26 marzo ma, mentre alcune regioni sperano in un alleggerimento delle norme, le notizie relative a questa settimana non lasciano presagire nulla di buono: l’ultimo bollettino presenta cifre sconfortanti con 24.935 contagiati e un tasso di positività aumentato di 0,8 punti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva presentano un aumento. Il picco, previsto per la fine del mese, potrebbe rappresentare un ulteriore aggravamento nella situazione ospedaliera a causa dell’aumento dei ricoveri.