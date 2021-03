Elisabetta Canalis non conosce tregua: “La mia festa della donna è così” – VIDEO

Elisabetta Canalis lascia i suoi fan a bocca aperta mostrando un video in cui mostra come ha trascorso il suo 8 marzo

Elisabetta Canalis non sembra davvero aver voglia di mollare di un solo centimetro e il modo in cui ha trascorso il suo 8 marzo ne è la prova. La showgirl sarda ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui in fan hanno potuto ammirarla in una Giornata internazionale della donna davvero particolare. A differenza delle sue “colleghe” dei social che hanno magari approfittato di questo giorno per coccolarsi un po’ Elisabetta ha trovato un modo tutto suo per rendere omaggio alla forza delle donne. La Canalis, da grande appassionata di sport qual è, ha infatti pensato bene di trascorrere la giornata in palestra senza mai fermarsi un attimo. I follower hanno potuta ammirarla alle prese con diversi tipi di esercizi che hanno lo scopo di aumentare la sua potenza e la tonicità dei muscoli.

La frenetica giornata di Elisabetta Canalis