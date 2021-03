Giulia Salemi su Instagram si scioglie: “Tutto l’amore che ho” – VIDEO

Giulia Salemi si lascia andare su Instagram con un video emozionante e commovente, i fan si sciolgono con quelle belle parole

Per Giulia Salemi la festa del papà è una giornata molto speciale ma anche tanto particolare, lei che nella vita ha dovuto affrontare tanti momenti delicati, anche legati a suo padre al quale però vuole un bene dell’anima. Per lei c’è sempre stata e l’influencer ne è consapevole e lo adora. Oggi però la ragazza fa gli auguri anche ad un’altra persona, anche lui padre di un bambino, che la rende ogni ogni giorno sempre più sicura della sua scelta. Avete capito di chi stiamo parlando?

Giulia Salemi: a chi dedica il post? VIDEO

L’ultimo post di Giulia Salemi è un video molto commovente in cui è racchiuso tutto l’amore per una persona speciale: suo padre. Ma non solo lui, l’influencer dedica lo dedica anche al suo nuovo fidanzato Pierpaolo Pretelli, il papà di Leo che ha conosciuto all’interni della casa del Grande Fratello Vip. Oggi i due sembrano molto innamorati e passano molto tempo insieme. “In questo video è racchiuso l’amore di due grandi papà che fanno parte della mia vita”. Scrive come didascalia. Un’emozione unica che i fan hanno apprezzato molto e non hanno perso occasione di lasciare un commento: “Sei speciale”, “Meritate veramente solo tanto amore e cose belle dalla vita! Siete un esempio per tutti noi!”.

Il video è stato un messaggio speciale per Pierpaolo e chi ha ancora dei dubbi sulla loro relazione dovrebbe vederlo e dare fiducia a questi due ragazzi che invece vogliono condividere il loro amore con tutti i loro fan. “Avete un posto importante nel mio cuore” commenta un utente.