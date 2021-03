Nunzia De Girolamo “zitti e buoni “ con un selfie davanti allo specchio

L’ultimo post apparso sull’account ufficiale di Nunzia De Girolamo ha fatto girare la testa a tutti: la conduttrice è bellissima.

Nunzia De Girolamo è un ex politica italiana ed è una conduttrice di livello. Per chi non la conoscesse, la nativa di Benevento è stata deputata per due legislature ed è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Dopo aver cominciato un collaborazione con il programma guidato da Giletti ‘Non è l’Arena’, la classe 1975 partecipò come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ in coppia con il grande Raimondo Todaro. Dallo scorso mese di febbraio è iniziato il suo programma su Rai 1 ‘Ciao Maschio’ in cui ha debuttato come conduttrice.

Nunzia molto attiva sui social network, in particolare su Instagram. La 45enne condivide fotografie in cui mette in mostra la sua incredibile bellezza. L’ultimo post apparso sul suo account ufficiale è davvero incredibile: il breve filmato ha deliziato tutti i followers dell’ex personaggio politico.

Nunzia De Girolamo e il selfie davanti allo specchio: bellissima

Nunzia, poco fa, ha condiviso in rete un contenuto molto interessante. Nel post, in realtà, non c’è un selfie ma un video brevissimo in cui la conduttrice muove con estrema sensualità il suo piede. La 45enne ha ai piedi dei tacchi vertiginosi. La gonna scopre gran parte delle gambe mentre la camicetta è davvero splendida.

“Ma diversa da loro! La solita ardua scelta per le scarpe…vado così? Ci vediamo dalle 23:30 su Rai1 con la quinta puntata di ‘Ciao Maschio“, ha scritto nella didascalia. In questo particolare programma, ad ogni puntata ci sono tre personaggi di spicco di genere maschile completamente diversi tra loro: un volto noto della televisione, un personaggio brillante e uno totalmente esterno al mondo dello spettacolo.

La conduttrice, qualche giorno fa, fece sognare i suoi ammiratori condividendo una fotografia incredibile in cui mise in mostra le sue incredibili gambe.