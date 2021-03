Achille Lauro è felicemente fidanzato. La sua compagna si chiama Francesca, l’avete mai vista? Ecco l’immagine della bellissima ragazza mora che si accompagna da mesi al cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2021.

Conosciamo Achille Lauro per le sue doti da trasformista, capace di incantare il pubblico con le sue performance davvero suggestive.

Non tutti sanno che il cantante è felicemente fidanzato con una ragazza che si chiama Francesca. Recentemente ha anche rilasciato un’intervista a Mara Venier dove ha dichiarato di essere felicemente fidanzato con una ragazza di nome Francesca.

Si sa molto poco di questa ragazza. Tra le sue passioni ci sono i tatuaggi, molto amati anche da Achille Lauro. Francesca è molto bella, mora, e ha fatto poche apparizioni insieme ad Achille Lauro.

La foto di Achille Lauro insieme a Francesca e l’uscita del nuovo album

Sul web si può vedere una foto di loro due insieme al mare, mentre probabilmente festeggiano un compleanno. Una storia che, secondo indiscrezioni, è nata prima del lockdown.

Un periodo d’oro, quindi, per Achille Lauro, reduce anche dalla partecipazione a Sanremo 2021 come ospite fisso. Il cantante ha stupito tutti, presentando dei 5 quadri diversi che hanno impressionato particolarmente il pubblico da casa.

Venerdì ha pubblicato Marilù, il suo ultimo singolo. Una vera e propria poesia, a detta di Lauro, intensa e senza tempo. Questo brano è il secondo estratto del nuovo album intitolato Lauro, in uscita il 16 aprile: “Per chi ha scelto di essere e di goderne. Per chi se ne frega. Per chi ha conosciuto la fine e della fine ha fatto il suo nuovo inizio. Per tutti gli incompresi, come lo siamo noi”.

Non ci resta che attendere per ascoltare il nuovo album di Achille Lauro che, quasi sicuramente, riuscirà ad impressionare positivamente tutto il suo pubblico. Nel frattempo, non ci resta che augurare tanta felicità a Francesca e Achille che sembrano particolarmente affiatati e innamorati!