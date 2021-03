William e Kate, il lutto sconvolgente che ha segnato la loro esistenza

William e Kate. I duchi di Cambridge si sono chiusi a protezione l’uno dell’altro dopo le dichiarazioni di Harry e Meghan Markle. Un lutto aveva sconvolto la loro serenità poco prima

L’ opinione pubblica è (tristemente) divisa in due fazioni. C’è chi osanna il principe Harry e la consorte Meghan Markle che, dopo la loro intervista shock a Oprah Winfrey, sono visti come coloro che stanno smascherando l’ipocrisia che si cela all’interno della famiglia reale più importante della storia. Sul fronte opposto ci sono William e Kate: eleganti, integerrimi, continuano a dedicare la loro vita al sociale, sono fonte d’ispirazione non solo per il popolo britannico e mai hanno abbandonato il loro ruolo istituzionale, nemmeno davanti alla pandemia dilagante che sta piegando il mondo intero.

Per chi ha ancora vivide in mente le immagini di quei due fratellini che camminavano, con compostezza e signorilità, dietro il feretro di lady Diana, appena deceduta, fa male vederli ora, dopo poco più di 20 anni, divisi da un oceano reale e metaforico; il primo è l’Atlantico, quello che separa la Gran Bretagna dagli USA, dove adesso risiede Harry, il secondo è quello fatto d’incomprensioni e ostilità.

William e Kate, poco prima della batosta mediatica subita a livello globale a causa delle dichiarazioni di Harry e dell’ex attrice Meghan Markle, hanno attraversato un periodo di sconforto personale a causa della perdita di un membro stretto del loro nucleo familiare.

William e Kate: la loro perdita

Nel Novembre scorso la famiglia reale ha dovuto dire addio a un membro a loro molto caro. Si tratta di Lupo, il loro cocker spaniel, deceduto all’età di 9 anni. La morte del cane si è andata ad aggiungere al dolore per il periodo di profonda crisi dovuta alla pandemia da Covid ancora in corso.

Lupo ha lasciato un vuoto incolmabile nella casa del principe William e di Kate Middleton. Loro stessi ne avevano dato comunicazione tramite i loro canali social: “Con grande tristezza annunciamo che il nostro cane, Lupo, se n’èandato. Ha conquistato il cuore della nostra famiglia per gli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”.

Recentemente, forse per dare sollievo ai tre piccoli Windsor, i principini George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles, hanno accolto un nuovo cucciolo. Complice è stato lo zio, James Middleton, fratello di Kate, che alleva cani dal 2011. Quest’ultimo non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione, attivo nell’abbattere pregiuzi sui tabù riguardo la salute mentale. In passato ha dichiarato: “I cani non cambiano solo le vite, ma le salvano. Credo davvero che gli animali siano una medicina e siano davvero incredibili per il nostro benessere.”