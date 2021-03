Matrimonio, quanto costa organizzarlo nel Castello delle Cerimonie

Molti vorrebbero sposarsi al Castello delle Cerimonie nel napoletano ma sono sviati per paura di cifre esorbitanti. Imma Palese smentisce tutto: “Il lusso non spaventa”

Siamo nel pieno dei mesi primaverili e si sente nell’aria il clima frizzantino che tutte le giovani coppie aspettano per convolare a nozze. Real Time lo sa bene visto che da diversi anni sta puntando su programmi di intrattenimento proprio legati al giorno più bello che ogni ragazza vorrebbe concretizzare prima o poi nella sua vita. Mentre sono in corso le nuove puntate di “Matrimonio a prima vista Italia 2021”, non cessano neppure quelle de “Il Castello delle Cerimonie” ambientate sul litorale napoletano.

Una struttura in stile barocco che non passa certo inosservata ai più curiosi. Il Grand Hotel La Sonrisa, alias Castello delle Cerimonie, è una location da sogno nel cuore di Napoli, più precisamente a Sant’Antonio Abate, dove è ambientato il celebre reality che organizza feste sontuose per i giovani che desiderano concedersi la loro grande festa.

Viene però spontaneo chiedersi quanto costa realizzare questo sogno nel Castello oppure se si tratta di una cosa proibitiva possibile solo per pochi selezionati sposi. Imma Palese smentisce invece tutto, sembra infatti essere più abbordabile di quanto sembri.

Il Castello delle Cerimonie, i prezzi di una giornata da sogno

Abbiamo iniziato a conoscere il Castello grazie al Boss delle Cerimonie, Antonio Palese, sostituito dopo la morte avvenuta nel 2016 dalla figlia Imma e dal genero. La coppia ha deciso di dare un messaggio di incoraggiamento ai giovani che desiderano sposarsi nella loro stupenda location, fornendo i prezzi a persona che si potrebbero spendere per una giornata al Castello.

Niente di proibitivo rispetto ad altre realtà sparpagliate lungo la Penisola, al Castello il menù del ricevimento andrebbe dagli 80 ai 100 euro a persona, quindi prezzi più che abbordabili che rientrano a tutti gli effetti nella media nazionale.

Ovviamente è consigliabile rivolgersi a loro solo se si desidera un evento fuori dalla norma e per niente sobrio, i telespettatori più affezionati sanno infatti che lusso e lustrini sono all’ordine del giorno.