Francesca Musci e Stefano Protraggi ancora insieme? I dettagli e il segreto

In tv in queste settimane stiamo vedendo su Real Time la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista” ma di sei edizioni finora solo una coppia ha proseguito, quella composta da Francesca e Stefano

Come ogni edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”, anche l’ultima sembra essere partita soddisfando tutte le aspettative iniziali, con colpi di scena e coppie di sconosciuti che vacillano per conoscersi e mettersi in gioco. Mentre attendiamo la quarta puntata in chiaro su Real Time mercoledì prossimo, facciamo il punto su chi delle passate stagioni ha proseguito il cammino segnato dal programma.

L’unica coppia che non si è separata dopo la decisione davanti agli esperti, ma anzi ha rinnovato le promesse, è stata quella composta da Francesca Musci e Stefano Protraggi. Cerchiamo di capire come mai tra di loro ha funzionato, scopriamo il loro segreto per la felicità.

Francesca e Stefano, qual è il loro segreto di longevità come coppia dopo MAPV

Lei e il marito si sono conosciuti come perfetti estranei ma tra i due è scattato subito un vero colpo di fulmine, tanto da aver deciso di consolidare questa unione successivamente. Oggi Francesca, a differenza di Stefano, conduce una vita decisamente attiva su social e ama condividere con i suoi fan di Instagram gran parte della sua vita privata e lavorativa.

Intervistati dal Corriere della Sera, i due si sono confidati apertamente: “Prima di partecipare al programma – ha detto Francesca – mi immaginavo sola per sempre. Mi ha iscritto una mia amica e lo stesso è successo a Stefano. Non avevo mai visto la trasmissione e quando me ne ha parlato pensavo che fosse tutto finto: posso dire che no, proprio non lo è”.

Spiegano il segreto della loro felicità, ovvero essersi piaciuti fisicamente subito, barriera che invece notano inizialmente nelle altre coppie in “gara”. “Stefano è bello ma penso che mi sarei messa in gioco lo stesso e che così vada fatto, se partecipi all’esperimento. Poi, certo, il suo bel sorriso mi ha reso subito felice”, termina Francesca.